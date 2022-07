OTSEBLOGI | Miller-Uibo murdis MM-i needuse ja võitis kulla! Tõkkejooksus sündis müstiline maailmarekord!

Naiste 400 m jooksu finaalis üritab bahamalanna Shaunae-Miller Uibo murda oma MM-ide needust. Nimelt 28-aastane naine on kahekordne olümpiavõitja, kuid MM-idel pole tal nii hästi läinud ja kuld on puudu. 2015. aastal sai ta 400 m sprindis hõbeda Allyson Felixi järel, 2017 jäi esimesena medalita (200 m distantsil sai siiski pronksi) ja 2019. aastal läks starti suursoosikuna, kuid pidi tunnistama üllatuslikult Bahreini sportlase Salwa Eid Naseri paremust.

Eugene’is on Miller-Uibol kõik võimalused see needus murda ja esimene kuld võtta. Maicel Uibo usub, et abikaasa on Eugene’is hoos: „Ta nägi esimese kahes raundis väga hea välja, homme on tõehetk.“