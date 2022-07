Fernando Alonso: erinevalt Schumacherist ja Räikkönenist pole ma oma kiirust kaotanud

„Ma tean, et minevikus on olnud palju selliseid tagasitulekuid. Aga meil kõigil oli ilmselt tunne, et Kimi ja Michael polnud rajale naastes enam need sõitjad, kes nad kunagi olid. Ma ei tahtnud, et minuga sama asi juhtuks. Usun, et olen sellega hakkama saanud ning sõidan sama kiiresti kui varem. See on minu jaoks väga oluline,“ sõnas Alonso The Race'ile antud intervjuus.