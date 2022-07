DELFI USA-s | Ka taliala MM-il käinud Leedu sprinter on teinud vägeva arenguhüppe ja võib EM-il medali võtta

26-aastane Modesta Justė Morauskaitė on hea näide sportlasest, kes on suutnud oma aja ära oodata. Just käesoleval hooajal on ta teinud läbimurde. Ta jõudis poolfinaali nii talvisel sise-MM-il kui ka nüüd Eugene’is ning Müncheni EM-il võib naine kerkida isegi poodiumile.