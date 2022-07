Pogba, Rapinoe ja Lovren osalevad diskrimineerimise vastases sarjas

Küberkiusu kohta räägib oma loo Prantsusmaa naiste koondise kapten Wendie Renard. „Solvang on solvang, vahet pole kas see toimub sotsiaalmeedias või päriselus,“ ütles Renard.

„Jalgpall peegeldab selgelt seda, mida ühiskond endast kujutab. See paneb meie õlgadele tohutult tähtsa rolli. Tegutsema peab kohe, enne kui on liiga hilja,“ ütles endine Prantsusmaa koondislane ja praegune Crystal Palace FC peatreener Patrick Vieira.

UEFA soovib sarja „Outraged“ levitada hariduslikel eesmärkidel üle kogu Euroopa. Sari on osa UEFA jätkusuutlikkuse strateegiast, mis tutvustab austuse tähtsust, diskrimineerimise vältimise olulisust ning soodustab võrdõiguslikkust ja kaasatust. See aitab inimestel näha paremini austuse tähtsust, vältida igasugust diskrimineerimist ning soodustab võrdõiguslikkust ja kaasatust. Lisaks noortele keskendumisele, kaasatakse projekti treenereid ja koole ning teeb koostööd erinevate telepartneritega, et auditooriumi laiendada.