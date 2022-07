Hämmastav mitmekülgsus: hiilgava aja jooksnud Jamaica sprinter tegi MM-ide ajalugu

Selle tulemusega tõusis 28-aastane Jackson maailma kõigi aegade edetabelis teiseks. Kiiremini on vaid jooksnud Florence Griffith-Joyner (21,34).

Lisaks sai Jacksonist esimene sportlane, kes on MM-idel võitnud medali nii 100, 200 kui ka 400 meetri jooksus.

Lühematel distantsidel saavutas ta edu just Eugene'is (lisaks 200 meetri kullale ka 100 meetri jooksu hõbe), 400 meetris on tal 2015. ja 2019. aastast kaks pronksi.