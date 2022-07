DELFI USA-s | Erki Nool: otsus eelistada MM-koondises Uibot Tilgale oli õige ja ka aus

Karel Tilgal oli kvalifikatsiooniperioodil MM-norm (8350 punkti) kuhjaga täidetud, ta kogus 8484 silma. Maicel Uibo laeks jäi 8289 punkti, tema kvalifitseerus eespool olnud sportlase loobumise järel maailma reitingu alusel, tõustes 24 sekka. Konks on selles, et Tilga püstitas oma rekordi eelmisel aastal, sel hooajal ta kümnevõistlust teinud ei ole. Nii lähetati USA-sse Eugene’i Janek Õiglase ja Johannes Ermi kõrval Maicel Uibo.

„Minu isiklik arvamus on, et see otsus oli õige. Ja ka aus,“ ütles Nool. „Mina arvan, et kümnevõistleja peab käesoleval aastal tegema tulemuse. Mitte ükski Eesti kümnevõistleja, kes on tiitlivõistlusele läinud eelmisel aastal täidetud normiga, pole seal midagi teinud.“