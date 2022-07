Janari Jõesaar hakkab mängima Poola tippklubis

Anwil võitis kevadel Poola meistrivõistlustel pronksmedali. Esimest hooaega tegutsenud Põhja-Euroopa liigas (ENBL) saadi esikoht. Algaval hooajal osaletakse lisaks Poola meistrivõistlustele FIBA Europe Cupi sarjas, kus neil on koht põhiturniiril kindel.

Anwil on Poola meistriks tulnud 2003., 2018. ja 2019. aastal.

„Olen väga õnnelik ja elevil, et saan sel hooajal Anwilis mängida. Olen võistkonna fännide ja koduhalli atmosfääri kohta palju head kuulnud. Loodan, et tuleb suurepärane hooaeg - tahan, et jõuaksime kõikides sarjades kaugele,“ rääkis Jõesaar Anwili kodulehele.