Korvpall valmistub robotite revolutsiooniks: arvutid võtavad kohtunikelt aina enam võimu endale

Videokordusi on liiga palju? Ärge muretsege, varsti on neid veelgi enam ja detailsusel pole piire. Võib-olla aetakse tehnoloogia kasutamisega juuksekarva lõhki, aga mõned leiutised on nii paljutõotavad, et need võivad päästa sadade sportlaste karjääri.