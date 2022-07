DELFI USA-s | Erm ja Õiglane on tekkinud mured tänaseks seljatanud ja sihivad MM-il tulemust 8400 punkti kanti

Õiglasel on MM-idelt head mälestused. Londonis tuli ta 8371 punktiga neljandaks, Dohas oli 8297-ga kuues. Sealt on tekkinud kuvand, et Õiglane ongi kõva tiitlivõistluste mees.

„Huvitav on, et olen EM-il käinud ühe korra, MM-il olen juba neljandat korda,“ arutles Õiglane. „MM-i õhustik on mõnus. Esimesel MM-il suutsin end enne võistlust vigastada (Õiglane oli 2015. aastal Pekingis 7581 punktiga 19. – M. R.), pärast seda on päris mõnusalt läinud. Olen suutnud oma nautimise momenti hästi leida. Alati, kui tulen MM-ile, siis see õhustik on siin teistsugune ja mul tekib teistsugune pinge ka. Sellel külavõistlusel, kus ma kevadel tegin 8400 punkti (Õiglane viis aprillis Tennessee oma rekordi 8405-ni – M. R), seal sellist asja ei tekkinud. Lihtsalt oli see närv sees, et ma pole ammu võistelnud. Nüüd tahan siin tõesti näidata, milleks ma võimeline olen.“