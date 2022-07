Kriitika läks hinge? Hyundai keelas Tänakul ja Neuville'il Soome testil intervjuude andmise

Portaal Rallit.fi kirjutas, et nende ajakirjanik leppis kolmapäeval kohapeal viibinud Hyundai võistkonna esindajaga kokku, et lõunapausi ajal on tal võimalik sõitjate Ott Tänaku ja Thierry Neuville'iga rääkida.

Kui aeg kätte jõudis, teatas Hyundai esindaja, et Tänakut ja Neuville'i pole võimalik siiski intervjueerida. Kusjuures käsk olevat tulnud kuskilt ülevalt.

Ilmselt on Hyundai võistkond tähele pannud, et Tänak ja Neuville pole viimasel ajal kriitikaga tagasi hoidnud. Tänak andis pärast Rally Estoniat mõista, et tiimil oleks vaja kindlat juhti ja info kogumise asemel oleks vaja tööle hakata.

„Mingid suunad me Soome ralli jaoks leidsime. Probleemide põhjused algavad madalalt vundamendist, seega saab tööd olema palju,“ lausus Tänak pärast Rally Estoniat Delfile. „Probleemide kohta on meil palju informatsiooni. Teame aasta algusest peale, et on keeruline ja oleks vaja muutuda aktiivsemaks ning edasi minna. Loodetavasti tekib tiimi süsteem, mis võimaldab hakata liikuma. Hetkel oleme ainult infot kogunud.“

Hyundai pole siiani autoralli MM-tiimile kindlat juhti määranud. Sel hooajal on selles ametis olnud Julien Moncet, aga tema tiitliks on siiani ajutine juht.