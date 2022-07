DELFI USA-s | Uibo selgitas, miks ta otsustas kuulitõukes tehnikat põhjalikult muuta

„Mina hakkasin pärast MM-i teivastega tagasi reisima, lendasin läbi Rooma ja jäin nendega toppama. Teibad on endiselt Roomas,“ meenutas Uibo, mida ta tegi enne seda, kui hea uudis temani jõudis. „Aga lõpuks kui tuli teade, et sain MM-ile peale, siis see tegi meele väga heaks. Mu teibad jäidki sinna, aga mul on täpselt sama brändi ja samade numbritega teibad laenatud.“