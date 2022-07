Kas 18-aastane imemees maksab teda alandanud tiitlikaitsjale MM-il kätte? Vaata, mida Noah Lyles tegi

Kõva intriig on üleval meeste osas. Jaanuaris 18-aastaseks saanud Erriyon Knighton viis aprillis juunioride maailmarekordi 19,49 sekundini ja on edetabelijuht. See on kõigi aegade neljas tulemus, Usain Bolti maailmarekordist on puudu 30 sajandikku.

Knightonis nähaksegi järgmist megastaari, kes suudaks täita Boltist jäänud tühimiku. Noore mehe areng ja kõik jutud tema ümber on aga üles ärritanud ala senise valitseja ja tiitlikaitsja Noah Lylesi. Nende vaheline rivaalitsemine eskaleerus USA meistrivõistluste finaalis. Suurepärase kurvijooksjana tuntud Knighton tuli sirgele esimesena ja selge vahega. Lylesi eeliseks on aga lõppkiirus, ta kasutaski oma trumbi ära, püüdis Knightoni enne finišijoont kinni ja võitis. Ajad olid 19,67 ja 19,69

Aga enne finišeerimist osutas ta üleolevalt Knightonile. Seda žesti võib mõista mitmeti, aga nagu on näha ka võistlusjärgses intervjuus, siis Knightonile see kindlasti ei meeldinud. Hiljem üritas Lyles küll asja siluda, et ta ei näidanud näpuga Knightonile, vaid kõikidele neile kriitikutele, kes kippusid teda maha kandma. USA-s on see juhtum üks kuumemaid jututeemasid. Igatahes noorel tähel on MM-il hea võimalus juhtunu eest kätte maksta, võttes Lylesi eest kulla ära. Vaata kirjeldatud situatsiooni siin:

Naiste 200 m finaali eel on peamiseks küsimuseks, kas Shelly-Ann Fraser-Pryce suudab Eugene’is võtta teise kulla või edestab teda selle ala soosik Shericka Jackson. Täna toimub ka odaviske kvalifikatsioon, soomlaste jaoks on see sisuliselt ainuke ala, kus on väike medalivõimalus.

Muide, oma võistlus peeti ära ka ajakirjanike vahel. Eriti sisukalt esines 800 m distantsil ERRi kommentaator Juhan Kilumets, kes tuli oma jooksus kolmandaks ja sai auhinnaks teatepulga.

Ajakava

3.05 meeste odaviske kvalifikatsiooni A-grupp

3.10 naiste 800 m eeljooksud

4.10 meeste 5000 m eeljooksud

4.20 meeste kolmikhüppe kvalifikatsioon

4.35 meeste odaviske kvalifikatsiooni B-grupp

5.00 meeste 800 m poolfinaalid

5.35 naiste 200 m finaal

5.50 meetse 200 m finaal