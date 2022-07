BLOGI | MM-il sündisid 200 m sprindis kõigi aegade teine ja kolmas tulemus

Aga enne finišeerimist osutas ta üleolevalt Knightonile. Seda žesti võib mõista mitmeti, aga nagu on näha ka võistlusjärgses intervjuus, siis Knightonile see kindlasti ei meeldinud. Hiljem üritas Lyles küll asja siluda, et ta ei näidanud näpuga Knightonile, vaid kõikidele neile kriitikutele, kes kippusid teda maha kandma. USA-s on see juhtum üks kuumemaid jututeemasid. Igatahes noorel tähel on MM-il hea võimalus juhtunu eest kätte maksta, võttes Lylesi eest kulla ära. Vaata kirjeldatud situatsiooni siin: