Laitse rallipargis peetakse esmakordselt Läti-Leedu rallikrossi meistrivõistluste etapp

„Laitsel asub üks populaarsemaid rallikrossi radu meie naaberriigis, ka sõitjad on selle vastu huvi üles näidanud,“ lisas Bergs. „Rada on tehniliselt keeruline, mis annab sõitjatele võimalusi näidata oskusi, mida nad on aastate jooksul näidanud, et esikohtade nimel heidelda.“