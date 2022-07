Voolaid võõrsil võetud viigist: tingimusi, olusid ja vastase kvaliteeti arvestades oleks patt nuriseda

Juba esimestest sekunditest oli näha, et kohtumise kvaliteedile vajutab pitseri Jerevani jalgpalliakadeemia staadionil keerutanud tuul, mistõttu vastutuult mänginud meeskonna söödud jäid lühikeseks ja vastasel omakorda läksid passid lootusetult pikaks. Voolaidi sõnul treenisid nad kolm eelnevat päeva sarnastes oludes. „Valmistusime kohtumiseks selle väljaku ümber olevas baasis, siin on sama suuna peal kaks väljakut. Teadsime, et tuul puhub, aga ei teadnud, kas see on nii iga päev. Üldiselt kui päike langes, siis läks tuul kõvaks. Midagi natuke saime enne kohtumist sättida, aga selliseks asjaks päris treenida ei saa, et ühel lähevad pallid vastu seina ja teisel pikaks. Olukord oli väga keeruline,“ sedastas ta.