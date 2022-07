Esapekka Lappi tõdes ausalt: ma ei tunne, et oleksin enam kiire

Senisele hooajale tagasi vaadates tunnistas Lappi, et jääbki praegu tasemelt tiimikaaslastele alla. „Sõitmine on olnud korralik. Mõned halvad kiiruskatsed on tulnud vahele, aga üldiselt pole halb olnud. Ma ei suuda aga Elfyini ja Kallega konkureerida,“ arutles Lappi. „See on liiga riskantne. Kui tunnen, et teen hea katse, on nemad seal ikkagi kiiremad.“