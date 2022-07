Tulevikuplaanidest rääkinud Sebastian Vettel lükkas teda puudutavad kuulujutud ümber

Kogenud sakslase praegune leping Aston Martini tiimiga kehtib tänavuse hooaja lõpuni. Vormel 1 sarja kodulehe teatel loodab tiim Vetteliga lepingut pikendada. Kõikide eelduste kohaselt jätkab Aston Martinis ka kanadalane Lance Stroll, kelle miljardärist isa Lawrence Stroll on tiimi omanik.

Sel pühapäeval toimuva Prantsusmaa GP eelsel pressikonverentsil kinnitas sakslane, et loodab F1-s jätkata. „Olen ka varasemalt maininud, et ühel hetkel hakkame tiimiga läbirääkimisi pidama. Minu teada on kindel kavatsus (koostööga) jätkata ning varsti näeme, kuhu asjadega jõuame,“ rääkis Vettelit.

Kuluaarides on sakslast seostatud ka McLareni tiimiga. Kuigi McLarenil on Lando Norrise ja Daniel Ricciardoga kehtivad lepingud ka järgmiseks hooajaks, on meedias spekuleeritud Ricciardo tuleviku osas, kes on tulemuste poolest tänavu noorele tiimikaaslasele selgelt alla jäänud.

„Tean sealt mõnda inimest, aga need on lihtsalt kuulujutud,“ kommenteeris Vettel enda väidetavat seost Mclareniga.

Aston Martin on üldarvestuses meeskondade seas 18 punktiga eelviimasel kohal. Tiimi parimaks tulemuseks on Vetteli kuues koht Bakuu GP-lt. Sõitjate arvestuses on Vettel 14. ja Stroll 19. kohal.