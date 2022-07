Michael Schumacheri endine mänedžer esines karmi avaldusega: oleme tema perekonnalt ainult valesid kuulnud

La Gazzetta dello Sportile intervjuu andnud Weber rääkis, et püüdis õnnetuse järel pikalt Schumacheri perekonnaga ühendust saada. „Proovisin sadu kordi Corinnaga (Schumacheri abikaasa - K.R.) ühendust võtta, aga ta ei vastanud. Helistasin Jean Todtile (Rahvusvahelise autoliidu FIA endine president - K.R.), et küsida luba haiglasse minekuks,“ meenutas Weber. „Ta ütles, et pean ootama, praegu on liiga vara.“