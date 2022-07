TÄNA OTSEBLOGI | Paide Linnameeskond madistab eurosarjas ettearvamatu Ararat-Armeniaga

Eelneval kahel eurohooajal kaotas Paide avaringis Vilniuse Žalgirisele ja Wroclawi Slaskile, kuid tänavu on nad ainus paarist edasi läinud Eesti klubi. Konverentsiliiga esimeses ringis alistas Paide võõrsil Tbilisi Dinamo 3:2, kaotas kodus lisaajale läinud mängu 1:2 ja võitis otsustava penaltiseeria 6:5.

Dinamo vastu saadud kogemusi üritatakse edukalt ära kasutada möödunud hooajal Armeenia kõrgliigas hõbemedali võitnud Ararat-Armenia vastu. „Selge on see, et meil kujunesid Tbilisiga mängudes välja teatud põhitegevused ja mustrid. Proovime üht-teist paremaks lihvida. Sellest aastast on meil edukas eurokogemus all, peame rõhuma kasu toonud trumpidele – meeskondlik kaitsetöö, vaimne tugevus ja tugevad vahetused. Meil on olemas kõik võimalused ka teisest ringist edasi minemiseks,“ leidis Paide Linnameeskonna loots Karel Voolaid.

Paide debüteeris Eesti meistriliigas 2009. aastal, seni on nende suurimateks saavutusteks 2020. aasta Premium liiga hõbemedalid ning tänavu võidetud Tipneri karikas. Noor klubi on ka 2017. aastal loodud Ararat-Armenia, mis jõudis rikka oligarhi Samvel Karapetjani rahakoti najal kohe Armeenia vutiliiga tippu. Hooaegadel 2018–19 ja 2019–20 võitsid nad sealse meistrisarja tiitlid.

Meeskondade seis on erinev. Kui Eestis on meistriliiga täies hoos ja Paide on saanud karastuse Euroopaski, siis vastased peavad paari kuu pikkuse pausi järel esimese ametliku matši. Möödunud hooajal liigas vaid ühe silmaga Pjunikule tiitli kaotanud Ararat-Armenia on suvel meeskonda täiendanud kaheksa mängijaga. Näiteks liitusid nendega Armeenia koondiseski platsile lipanud äärekaitsjad Hakob Hakobjan ja Arman Hovhannisjan, möödunud hooajal Pjunikus säranud kogenud 33-aastane Portugali ründaja Hugo Firmino, väle nigeerlasest äär Tenton Yenne ning eelnevalt Portugali esiliigas võrke purustanud Brasiilia passiga Agdon.