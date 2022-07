BLOGI | Paide ja Ararat-Armenia leppisid tuulises Jerevanis väravateta viiki

Meeskondade seis on erinev. Kui Eestis on meistriliiga täies hoos ja Paide on saanud karastuse Euroopaski, siis vastased peavad paari kuu pikkuse pausi järel esimese ametliku matši. Möödunud hooajal liigas vaid ühe silmaga Pjunikule tiitli kaotanud Ararat-Armenia on suvel meeskonda täiendanud kaheksa mängijaga. Näiteks liitusid nendega Armeenia koondiseski platsile lipanud äärekaitsjad Hakob Hakobjan ja Arman Hovhannisjan, möödunud hooajal Pjunikus säranud kogenud 33-aastane Portugali ründaja Hugo Firmino, väle nigeerlasest äär Tenton Yenne ning eelnevalt Portugali esiliigas võrke purustanud Brasiilia passiga Agdon.

Uus mees istub ka vastaste pingil, sest venelase Dmitri Gunko asemel juhendab alates juulist satsi kohalik mees Vardan Bitšahtšjan. „Araratil algas uus komplekteerimine, mistõttu on väga palju ettearvamatust nende algkoosseisu ja taktika osas,“ rääkis Voolaid, kelle väitel on Armeenia klubi üldjoontes sarnane vastane Tbilisiga. „Mitte üks ühele, sest indiviidid on erinevad, aga üldjoontes tehniline ja kiire meeskond, kus on erineva taustaga mängijaid. Aga treener on uus, kõike võib tulla ja peame olema kõigeks valmis. Nende tase pole grammi võrra kehvem kui Tbilisil, aga senise analüüsi põhjal on keeruline öelda, kas ja kui palju on Ararat-Armenia neist tugevam.“