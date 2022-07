Mida nüüd? Katastroofilise hooaja alguse teinud rallisõitja: avastasin, et ma ei hinga piisavalt

Prantslase sõnul on ta kehva hooaja algust kõvasti analüüsinud ning teinud avastuse, et probleemide allikas võib peituda tema ebakorrapärases hingamises. „Avastasin viimaste rallide ajal, et ma ei hinga. Aga kui sul pole piisavalt hapnikku, siis võid pärast mõnda minutit keskendumisvõime kaotada. Näen nüüd kõvasti vaeva, et kiiruskatsete ajal rohkelt hingata ja tundub, et sellest on kasu,“ rääkis Fourmaux ralliportaalile Dirtfish.