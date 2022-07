BLOGI | Kontaveit sai Hamburgis kodupubliku lemmikult loobumisvõidu ning jõudis poolfinaali

Enne neid astuvad võistlustulle Barbora Krejcikova ja Anastasia Potapova. Juhul, kui Kontaveiti peaks saatma edu, läheks ta poolfinaalis vastamisi just selle kohtumise võitjaga.

„Andrea saab kindlasti publikult kõvasti tuge, aga mulle on sellised mängud alati meeldinud. Meil on olnud varasemalt raskeid lahingud ja eeldan, et ka homne mäng tuleb keeruline. Ootan seda kohtumist väga, sest minu jaoks on tegu järjekordse võimalusega oma füüsilist olukorda parandada,“ rääkis Kontaveit, kelle jaoks on koroonaviirusest taastumine osutunud oodatust pikemaks.