Taas MM-il teiste naistega võidu jooksnud Caster Semenya: „Vägev, et võistelda sain.“

„Arvan, et see on vägev, et siin üldse joosta sain,“ rääkis Lõuna-Aafrika Vabariigi sportlane, kes viimati osales Londoni MM-il 2017 ja Dohas toimunud tiitlivõistluse pidi aga vahele jätma. „Õnnistus on juba see, et sain 5 kilomeetri jooksus lihtsalt osaledagi. Ma õpin ja olen valmis veelgi rohkem õppima. Ilm oli kuum, ei suutnud seetõttu tempot hoida. Üritasin nii, kuis jaksasin. Aga see on osa sellest mängust.“