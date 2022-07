Karmen Bruus. Kõrgustevallutaja, kes oleks võinud ka rulasõidus olümpiavõitu püüda

Eesti naiste kergejõustikus oli käimasoleva hooaja eel troon vaba ja kindlat esinumbrit meil ei olnud. Juunis toimunud Eesti meistrivõistluste järel oli selge, et MM-normi ei õnnestunud ühelgi eestlannal täita. Seejärel vaadati reitingutabelisse ning esmane kalkulatsioon näitas, et eestlannadest peaks MM-i eripääsme saama 400 m tõkkejooksja Marielle Kleemeier. Möödusid loetud päevad ning uued arvud kinnitasid, et antud pilet läheb hoopis 17-aastasele kõrgushüppajale Karmen Bruusile, kes oli talvel viinud Eesti juunioride siserekordi 1.91-ni. Nagu armastatakse öelda, siis edasine on juba ajalugu.