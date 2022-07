MM-il üllatuspommi lõhanud 17-aastane Bruus ei tunnista piire ega karda ühtegi kõrgust

Eesti spordiajakirjanikud on aastaid igatsenud, et tuleks ometi ka meil luuavarrest mõni täielik pauk. See tähendab, et keegi, kellest avalikkus ei oska veel midagi oodata, tuleks ja teeks. Nii et teistel jääb suu lahti. Umbes nagu tuli 2003. aastal odaviskaja Andrus Värnik, kui võitis Pariisi MM-il hõbemedali. Või kui laskesuusataja Roland Lessing saavutas 2009. aasta MK-etapil teise koha.