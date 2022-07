Kommentaar: Epeenaiskond katastroofi lävel. Kas olümpiakohtade eest hakkavad võitlema amatöörid ja Differt?

Eesti epeenaiskond on katastroofi lävel. Võib juhtuda, et kohtade pärast 2024. aasta Pariisi olümpial ei hakka võitlema professionaalsed vehklejad, kes võitsid Tokyo mängudel kulla, vaid amatöörid, kel tuleb põhiameti kõrvalt leida aega treeninguteks ja võistlemiseks, kui spordilembene tööandja seda võimaldab.

Oh ei, Tokyos olümpiavõitjaks kroonitud naiskonna liikmed – Katrina Lehis , Julia Beljajeva , Erika Kirpu ega Irina Embrich – ei kavatse mõõku keldrisse viia (või mine tea?), vaid võetakse EOK palgalt maha, kui nad ei võida järgmise aasta EM-ilt medalit või ei tule MM-il kaheksa sekka, ning kuldsed vehklejad peavad minema tootvale tööle.

Praegu ollakse poolel teel kuristikku – tänavuselt EM-ilt medalit ei võidetud ja eile langeti Kairo MM-il välja enne veerandfinaali, sest kaotati Ukrainale 42 : 44. Kui sama juhtub ka järgmisel aastal, siis ongi kõik – professionaalsel tasemel jätkab Pariisi olümpiaks valmistumist üksnes Kairos individuaalturniiril viienda koha saanud Nelli Differt . Nii kurb, kui see ka pole, on neil põrumistel suur panus ka EOK-l ja meie spordipoliitikal.

Tokyos triumfeerinud epeenaiskonna ajalugu peegeldab ilmekalt Eesti olümpiakomitee loodud spordisüsteemi absurdsust. Algas kõik sellest, kui 2009. aasta sügisel jäeti järgmisel kümnendil naiskonda vedanud Irina Embrich kõigist EOK toetustest ilma, sest ta polnud kahel viimasel aastal tulnud EM-il medalile või MM-il kaheksa sekka. See, et tal oli varasemast ette näidata kaks MM-i hõbedat ning EM-ilt hõbe ja pronks, ei maksnud midagi. „Sportlased on jagatud kategooriatesse vastavalt tulemustele. Embrichil ei ole tulemust,“ laiutas toonane EOK president Mart Siimann käsi.