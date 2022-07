AMETLIK | Eesti jalgpallikoondislane Bogdan Vaštšuk liitus Poola kõrgliigaklubiga

Levadia spordidirektor Tarmo Kink kommenteeris üleminekut nii: „Bogdanile hakkasime uut klubi otsima eelmise aasta augustist. Vorskla Poltavas läks nagu teame - sõda - siis tuli ta Ukrainast tagasi. Pärast seda oleme läbi agentide ja ka ise otsinud uut klubi ning lõpuks üks Poola klubi leidis ta üles. Annab talle võimaluse ja väga loodan, et Bogdan tõestab end seal.“



„Bogdani ju Eestisse tulles väga hästi ei teatud mängijana. Nüüd ta on Eesti koondises – see ütleb nii mõndagi. Tema andis Levadiale palju ja usun Levadia andis ka temale kõvasti tagasi. Ta kerkis eelmine hooaeg meie võtmemängijaks, pääses koondisesse ja näitas end ka seal. Igale klubile on mängijate müük oluline, eriti Eestis. Iga müügitehing on väike reklaam nii klubile kui Eesti jalgpallile,“ lõpetas Kink.