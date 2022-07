Mitu meistritiitlit võib noor rallisõitja Rovanperä võita? Kümme? Kakskümmend?

Võib vist juba öelda, et 21-aastasest Kalle Rovanperäst saab tänavu noorim ralli maailmameister. Senist rekordit – see kuulub Colin McRaele, kes oli triumfi ajal 27-aastane – ei purusta Rovanperä mitte stopperi, vaid kalendriga. Või on kellelgi kahtlust, et kuus rallit enne MM-sarja lõppu ja järgmiste ees 83 punktiga juhtiv Rovanperä jääb tšempioniks kroonimata?

MM-sarjas teist kohta hoidev Thierry Neuville tõstis igatahes käed üles ja kuulutas, et tal pole isegi plaani Rovanperäga võidelda. „Rovanperäl on ligi poole rohkem punkte, seega pole mu eesmärk jahtida tiitlit, vaid jõuda võimalikult tihti poodiumile ja võita Belgia ralli,“ sõnas Neuville.

Soomlaste arvates kuulub ralli tšempionikarikas igavesti neile, ainult et oli 20 aastaks välja laenatud.

Soomlasedki valmistuvad juba võidupeoks ja vaidlevad, kas Rovanperä vormistab võidu juba ülejärgmisel rallil Belgias või tuleb oodata Kreeka võidukihutamiseni. Ralli Estonial arutati pressiruumis sedagi, mitu meistritiitlit võiks Rovanperä võita. Kümme? Kakskümmend, sest siis oleks ta kõigest 41-aastane?

Karikas kuulub Soomele

Soomlaste arvamus, et ralli tšempionikarikas kuulub igavesti neile, ainult et oli 20 aastaks välja laenatud, tundub suurustav, aga kas on? Prantsusmaal on 18 meistritiitlit, Soomel kõigest 13, ent prantslased toetuvad ainult kolmele mehele: Sébastien Loebile (9), Sébastien Ogier’le (8) ja Didier Auriolile (1), aga soomlastest on karika pea kohale tõstnud Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen, Marcus Grönholm, Hannu Mikkola, Timo Salonen, Ari Vatanen ja peagi teeb seda ka Rovanperä.

Ilmselt poleks Rovanperä elu sugugi nii lihtne, kui Hyundail ehk Ott Tänakul ja Thierry Neuville’il oleks konkurentsivõimeline auto või kaheksakordne tšempion Ogier teeks Toyota roolis kaasa terve hooaja. Paraku on asjad nii, nagu on, ja Rovanperät ei saa kindlasti süüdistada selles, et ta võtab tekkinud seisust maksimumi.