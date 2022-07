Paide peatreener euromängu eel: rõhume oma trumpidele – meeskondlik kaitsetöö, vaimne tugevus ja vahetused

„Selge on see, et meil kujunesid Tbilisiga mängudes välja teatud põhitegevused ja mustrid. Proovime üht-teist paremaks lihvida. Sellest aastast on meil edukas eurokogemus all, peame rõhuma kasu toonud trumpidele – meeskondlik kaitsetöö, vaimne tugevus ja tugevad vahetused. Meil on olemas kõik võimalused ka teisest ringist edasi minemiseks,“ ütles Delfile päev enne Jerevanis toimunud kohtumist Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid.