MM-pronksi võitnud Malsroos viis koju karjääri 11. tiitlivõistluste medali

Väga tugeva lõpuga võitis 9,3 km pikkusel sprindirajal napi 2-sekundilise eduga oma karjääri kuuenda MM-kulla tšehh Krystof Bogar (aeg 24.29). Käesoleval MM-il juba lühiraja võitnud tšehhi tugevust näitab asjaolu, et tema auhinnakapis on puhta mägirattasõidu MM-i teatemedal ning mägirattasõidu MK-sarjas on tema parimaks tulemuseks 13. koht sprindi väljalangemis-sõidus.