Kalev/Cramo napsas endale Pärnu Sadama leegionäri

Virginiast pärit Gilbert näitas juba keskkooli tasemel suurepäraseid esitusi ning teenis enne kooli lõpetamist sellised individuaalsed auhinnad nagu Georgia Gatorade Player of the Year ja Mr. Georgia Basketball. Samade tiitlitega on pärjatud ka sellised superstaarid nagu Tony Parker, Jaylen Brown, Dwight Howard, vahendab Kalev/Cramo oma kodulehel.

Oma esimese profilepingu teenis Gilbert Pärnu Sadamalt, liitudes 2022. aasta jaanuaris meeskonnaga, aidates Pärnul võita pronksmedalid Eesti-Läti Ühisliigas ning kevadel ajaloolise Eesti meistritiitil. BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula kirjeldab Gilberti liitumise järel tema rolli tuleval aastal: „Ma usun, et ta veel täielikult ei avanenud. Tulles polnud kohe parimas vormis ja finaalis sai vigastada. Loodan, et nüüd täispika hooajaga saab korralikult jalad alla ja näitab veel kindlamat ja kvaliteetsemat mängu. Ma näen kindlasti Ali meeskonna ühe liidrina.“

„Täna otsime eesliini kahte mängijat – ühte puhast tsentrit ja üht liikuvamat ja atleetlikku pikka, tagaliini soovime täiendada veel ühe mängijaga ning otsime lisaks ühte potensiaalikat noormängijat. Meie esmane valik on alati Eesti mängija, kuid kui see ei õnnestu, siis vaatame mujalt,“ sõnas Rannula meeskonna komplekteerimise protsessi kohta.

Peale edukat hooaega Eestis otsustas Gilbert oma karjääri siin jätkata – „Esimest korda kui Eestisse tulin, kuulsin Kalev/Cramo meeskonnast ning selle klubi ajalugu ja traditsioonid on vägevad. Mitmed ameeriklased, kes on siin mänginud, on teinud karjääris suure sammu edasi, mistõttu ma nägin, et see on minu ja mu pere jaoks suurepärane võimalus.“ Uue võistkonnaga liitumise kohta mainis ta: „Võistkonna ambitsioonid tuleviku suhtes ning treener Rannula olid võtmekohad meeskonnaga liitumisel.“