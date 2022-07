BLOGI | Kontaveit alistas Hamburgis tuttava rootslanna ning jõudis veerandfinaali

Avaringis rumeenlanna Irina Bara (WTA 125.) 6:3, 7:6 (3) alistanud Kontaveiti jaoks on Hamburgi turniir esimene pärast Wimbledoni, kus ta teises ringis konkurentsist langes. Eestlanna, kelle jaoks on koroonaviirusest taastumine osutunud oodatust pikemaks, rääkis, et füüsiline vorm läheb aina paremaks. „Tervis on korras. Enne turniiri tegelesin füüsilise ettevalmistusega, aga mul pole veel pikalt olnud aega seda teha. Füüsiline vorm läheb paremaks, kõik liigub õiges suunas,“ rääkis Kontaveit, kes sai turniirile korraldajatelt vabapääsme.