18-aastane Eesti korvpallitalent lõi käed Itaalia esiliiga klubiga

Kuubaga kaheaastase lepingu teinud Cento klubi kinnitas läbi oma kodulehe, et Eesti noormehe puhul pole tegemist mitte ainult investeeringuga tulevikku, vaid tema füüsiliste ja tehniliste võimetega võib hakata meeskonnas koheselt tähtsat rolli mängima, vahendab Eesti korvpalliliit.

Sel nädalal on Kuuba koos Eesti U20 koondisega kaasa löömas Tbilisis toimuval B-divisjoni EM-turniiril, kus teisipäevase seisuga on meie noormehed võitnud kolm esimest vastast ja kindlustanud endale alagrupi võidu.

Seniste matšidega on Kuuba olnud Eesti rivistuse kõige stabiilsemaks ja parima efektiivsusteguriga (16,7) mängijaks, kui tema arvele on jäänud keskmiselt 24,7 minutiga 11,3 punkti, 6 lauapalli, 2 resultatiivset söötu ja 1,3 vaheltlõiget ning kolmepunktivisked on kukkunud lausa 60-protsendiliselt.