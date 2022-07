DELFI USA-s | Noorte maailmarekordit korranud Karmen Bruus: see on oluline, aga alati saab veel kõrgemale!

1.96! See on 19 sentimeetrit üle Tabiverest pärit neiu pea. See on Eesti rekord, mida ta alates tänasest jagab Anna Iljuštšenkoga. Ja maailma noorte klassi (U18) rekord (mida nimetatakse best performance), milleni varem on küündinud sellised sportlased nagu täna MM-il kulla saanud Eleanor Patterson, hõbeda teeninud Jaroslava Mahutšik, Vashti Cunningham, Olga Turtšak ja Charmaine Weavers ning alles 16-aastane Angelina Topić.