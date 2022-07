Levadia peatreener Ivan Stojkovic: kehv avapoolaeg oli minu süü, kordusmängus on olulised kaks asja

„Esimene poolaeg oli meie poolt halb. Oleksime võinud mänguks paremini valmis olla. See on minu süü, et me ei olnud. Ootasime vastaselt teistsugust taktikalist lahendust. Lisaks oli meie intensiivsus halb, seega leidsid vastased väljakul palju vabu tsoone,“ tunnistas Stojkovic kohtumise järel.

Serblasest juhendaja sõnul suudeti poolajal teha korrektiivid ja seetõttu Levadia mäng ka paranes. „Poolajal muutsime süsteemi. Tulime välja suurema energia ja kirega. Muutsime kaitseliini viieliikmeliseks ja saime kontrolli rohkem enda kätte. Seejärel saime mängida soovitud tsoonidesse,“ tunnistas Stojkovic.

Levadia juhendaja sõnul mindi eelkõige alt kahe aspektiga. Esiteks taktikaga ning teiseks ei olnud meeskonna energia õigel tasemel. „Ma ei taha mängijaid süüdistada. Ma ei ole selline treener. Peame võistkonnana aru saama, miks nii läks. Meeskond suudab mängida head jalgpalli,“ lisas ta.

Kordusmängu silmas pidades tõdes Stojkovic, et parandada tulebki kahte asja, mis selles mängus oli alguses valesti. „Peame taktika paremini paika panema. Olen treener, kes läheb väga detailidesse ning kõik detailid tuleb korda saada. Peame keskenduma lõppenud kohtumise teisele poolajale ja võtma sealt kõik vajaliku kaasa. Lisaks peame korduskohtumise eel tegema kõik, et mängijate energia ja võitlusvaim oleks kõrge. Järgmine kohtumine võib otsustada, kuidas jääme hiljem seda hooaega mäletama. Seega tuleb anda endast maksimum. Usun oma meeskonda. Nad tõestasid, et suudavad raske olukorra positiivsemaks pöörata. Kordusmängus ongi taktika üks ja energia teine asi, millele tuleb tähelepanu pöörata.“

Parema taktikalise plaani ja kõrgema energiaga tahab Stojkovic kordusmängus eelkõige Levadia kaitse lukku keerata. „Teame, et oleme olukorras, kus kaitse korras hoidmise ja ise ühe värava löömise korral viime seeria lisaajale. Avamäng näitas, et kui endasse usume, siis on kõik võimalik. Peame sellele keskenduma,“ seadis 32-aastane serblane sihte.

Levadia ja Hiberniansi korduskohtumine peetakse 28. juulil Lilleküla staadionil. Kohtumine algab kell 19.00.