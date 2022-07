M-Sport otsib võimalusi tuua tiimi tippsõitja: me ei anna alla

M-Sport on peale hooaja avaetappi, kus pooliku programmi alusel osalev Sebastien Loeb võitis ja Craig Breen sai kolmanda koha, jõudnud vaid korra poodiumile. See juhtus Sardiinias, kus iirlane Breen sai teise koha.

Tiimi omanik Malcolm Wilson avaldas ralli eel Delfile antud intervjuus kahetsust, et Sebastien Loeb nendega täishooaega kaasa ei tee. M-Spordi juht Richard Millener rääkis WRC kodulehele, et nad sooviksid tuua Breeni kõrvale teise kogenuma tippsõitja, kes suudaks kõrgete kohtade nimel heidelda.

„Alati on halb, kui esisõitja katkestab või satub probleemide küüsi. Kui see juhtub, on meil raske poodiumite nimel heidelda,“ rääkis Millener. Millener tõdes sarnaselt Wilsonile, et rahaliselt pole neil hetkel võimalust uut tippsõitjat palgata, kuid nad töötavad selle kallal.