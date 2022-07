DELFI USA-s | Ootamatu äratus kergejõustiku MM-il: „Kuradi neeger, ma löön su maha!“

Reis Tallinnast USA-sse Eugene’i võttis elust ära enam-vähem 22 tundi, aga on teistpidi päris tore. Pimeduses öömajja jõudnud, kiirustan pärast pikka päeva magama, et välja puhata. Hamilton Halli „hotell“ osutub tavaliseks üliõpilaste ühiselamuks: kriuksuvate vedrudega voodid, detailselt läbikostvad seinad, üldkasutatav WC ja duširuum koridori peal, hommikusöögist ei tea keegi midagi... Ühesõnaga ei midagi hullu. See, et Hayward Fieldi staadion on üksnes paarisaja meetri kaugusel, kaalub miinused üles. Nüüd tuttu!

Välja magamisest ei tule aga midagi välja. Tuba on umbne, konditsioneerita. Jätan akna lahti. Ärkan selle peale, et keegi kisab väljas: fucking nigger, ma löön su maha! Fucking nigger, ma... Tüüp tundub väga agressiivne ja süstemaatiline. Ta lällab pikalt akna taga, kuni saan aru, et see polegi hobuseunenägu ühest sõnavalikul vääratanud vormelisõitjast, vaid reaalsus. Kas see sõna pole siis siinpool ookeani eriti taunitav, mõtlen läbi katkenud une. Mis siin Eugene’is toimub – sportlastevaheline rassisõda? Ärkan. Enam magama ei jäägi. Mis pagan see veel oli? Keda ta seal tappa tahtis? Und kogunes viis tunnikest. Tõusen. Päevavalguses on Eugene igati tore ja sõbralik.