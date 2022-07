Keila korvpalliklubi tuli tippseltskonda selleks, et jääda

Esimene samm on tehtud. Pisut enne Eesti-Läti liiga ülesandmise tähtaja kukkumist sai selgeks, et üheksanda Eesti võistkonnana liitub sarjaga Keila. Kevadel esiliiga kolmandana lõpetanud tiimi peatreenerina jätkab Peep Pahv. Eelarve on üle 200 000 euro, nimisponsorit otsitakse ja mängijatena saab esialgu välja hõigata üksnes Keilaga seni esiliigas osalenud pallurid.