Ott Tänak: Hyundai jätkab kindlasti WRC-sarjas võistlemist

„Mõni on seadnud küsimärgi alla sinu või Hyundai jätkamise. Kas oled kindel, et Hyundai jätkab WRC-s?“ uuriti pressikonverentsil Tänakult.

„Hyundai jätkab kindlasti, Koreast tuleb suur toetus,“ vastas saarlane. „Loomulikult tahtsid kõik palju, aga [tiim] vajab mõnda väga otsekohest muutust üldises struktuuris. Töötame selle kallal. Tänavune aasta on olnud keeruline, aga pikas plaanis on ka spordile oluline, et saaksime õigele teele.“

Vajalikest muutustest rääkis Tänak pikemalt Delfile antud intervjuus. Probleemide põhjused algavad madalalt vundamendist, seega saab tööd olema palju,“ lausus Tänak. „Probleemide kohta on meil palju informatsiooni. Teame aasta algusest peale, et on keeruline ja oleks vaja muutuda aktiivsemaks ning edasi minna. Loodetavasti tekib tiimi süsteem, mis võimaldab hakata liikuma. Hetkel oleme ainult infot kogunud.“ Loe pikemalt siit.



Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub augusti alguses toimuva Soome ralliga. Tänak on üldarvestuses neljandal kohal 77 punktiga. MM-sarja ülikindel liider on Kalle Rovanperä 175 silmaga. Talle järgnevad Thierry Neuville (92 p), Elfyn Evans (79 p) ja Tänak.