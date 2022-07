Elfyn Evans veel alla ei anna: Rovanperä pole võitmatu

Möödunud nädalavahetusel Rally Estonial võidutsenud Rovanperäle oli see tänavusel hooajal seitsmest MM-etapist juba viiendaks võiduks. Ta edestab teist kohta hoidvat Thierry Neuville'i (Hyundai) juba 83 punktiga. MM-sarjas kolmandaks kerkinud Evans on soomlasest maas 96 silmaga. Ott Tänak kaotab omakorda Evansile kahe punktiga.

Thierry Neuville avaldas juba Rally Estonia ajal Delfile , et tema enam tiitlit ei jahi. Eesmärk on saada enne aasta lõppu vastupidav ja kiire auto,“ tõdes Neuville. „See on meie peamine fookus.“

Evans usub, et kõik lootused veel kustunud pole. „Rovanperä vorm on olnud muljetavaldav, aga mitte võitmatu,“ rääkis ta DirtFishile.

Esapekka Lappi, kes jagab tänavu Sebastien Ogier'ga Toyota kolmandat masinat, ei usu, et keegi suudaks sel aastal enam Rovanperä võitu väärata. Lappi ei olnud optimistlik ka Evansi suhtes. „Ma arvan, et ta (Evans) peab aktsepteerima, et Kalle on muutumas võitmatuks. Usun, et ta on seda ka teinud.“