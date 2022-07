DELFI VIDEO | Keila liitub korvpalli kõrgliigaga. Peep Pahv: sellist võimalust ei saanud kasutamata jätta

Tema sõnul oli kevade ja suve jooksul ka selliseid hetki, kui tundus, et meistriliiga mõttest ei saa asja. „Noormängija, mu enda poeg (Margus Pahv - A.K.) on mu madalpunkte näinud küll, kui ma olen öelnud, et, kurat, sellest ei tule midagi välja. Siis teine päev on tundunud, et saab küll ja siis on jälle tundunud, et ei saa. Sellepärast ma ei tahtnudki midagi varem välja öelda. Ei olnud kindlust. Põhiline, et Keila linna tugi oli olemas. Sellepealt saime edasi minna. Aga toetajate leidmine on olnud paganama keeruline asi,“ ütles Pahv.