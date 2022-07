Red Bull siiski Jüri Vipsi edasi ei toeta. Helmut Marko: oleme koostöö lõpetanud

Juuni alguses saatis segasevõitu signaali avalikkusele Red Bulli F1 tiimi pealik Christian Horner, kes vihjas, et Vips kuulub endiselt nende juunioride programmi. „Oleme lõpetanud lepingu Vipsiga ja see annab talle kahtlemata aega kõige üle järele mõelda,“ sõnas Horner PA-le. „Kõik väärivad millalgi teist võimalust, kui nad suudavad näidata, et on tõesti vigadest õppinud. Ta on noor poiss, keda toetame edaspidigi vaimse tervise ja hariduskäigu seisukohast, ehkki oleme temaga lepingu lõpetanud.“