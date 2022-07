Eakad rannavõrkpallurid tegid taas Eesti võrkpalliajalugu

Väärib äramärkimist, et Olev Kiirend (73) on endine maadleja, kelle auhinnariiulil on 10 medalit seenioride kreeka-rooma maadluse MM-lt, kusjuures 8 (!!!) nendest räägivad maailmameistritiitlist. Ilmselt ei ole Eestis mitte ühelgi teisel seenioriealisel spordimehel-naisel midagi samaväärset vastu panna, vahendab volley.ee.