Korvpallikonverents toob Tartusse esinema Hispaania legendaarse mängumehe ja maailma korvpallijuhi

Konverentsi korraldavad Eesti Korvpalliliit ja Ekspress Meedia. „Ilmar Kullamit võib Eestis tituleerida kui korvpallitreenerite treener, kes on üles kasvatanud mitmeid korvpalli suurmehi- ja naisi. Seoses tema 100. sünniaasta tähistamisega näeb Tartus augusti keskel korvpallile ja spordile pühendatud rahvusvahelist konverentsi, treenerite koolitust ja meeste rahvuskoondise turniiri, kuid lisaks jääb üllatusi ka kohapeale. Konverentsil räägime treenerist kui tippjuhist, korvpalli ajaloost ja pärandist, tänasest käekäigust ja debateerime tuleviku üle. Kui Sa oled klubijuht, turundaja, treener, kui korvpall ja sport on Sulle hingelähedased, siis on see koht, kuhu tulla,“ ütles Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.