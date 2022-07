Pärast mullust Tokyo olümpiat kiputi Eesti sõudmisele hingekella lööma. Õhus oli võimalus, et kõik vanemad tegijad viivad aerud ja paadid kuuri, noori tõsiseid tegijaid kohe ei paistnudki olevat. Aasta aega hiljem on pilt rõõmustavam. Vanameistrid on endiselt tööhoos, kuid peale nende on esile tõusnud ka 25-aastane Johann Poolak ja 22-aastane Mikhail Kushteyn. Praeguseks on nad saanud juba korra ka MK-sarjas poodiumil seista ning lähiajal ootab ees kaks tiitlivõistlust, kus Poolakul ja Kushteynil on võrreldes varasemaga kanda hoopis vastutusrikkam roll.