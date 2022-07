Ukraina tippklubi nõuab FIFA-lt 50 miljoni euro suurust valuraha

See on aga ajanud Ukraina viimaste aastate edukaima klubi juhid tagajalgadele ning abi saamiseks pöörduti ka Rahvusvahelise spordiarbitraaži kohtu poole.

„Me pidime tohutule ebaõiglusele vastu hakkama. Kaotame FIFA tõttu suure osa sissetulekust, millega olime juba arvestanud. Nad ei ole üritanud klubisid kaitsta ja pole meiega isegi mingisuguseid läbirääkimisi pidanud. Ukraina jalgpalliklubid on alates sõja algusest olnud suures ohus, kuid seda on lihtsalt ignoreeritud,“ rääkis Donetski Šahtari tegevjuht Serhi Palkin BBC-le.

Ta väidab, et nelja mängija tasuta lahkumise pärast on ilma jäädud kopsakast summast: „FIFA otsuse tõttu kaotasime võimaluse nelja välismängija pealt 50 miljoni euro teenimiseks. Niipea kui uudis avaldati, lõpetasid kõik neli otsekohe oma agentide soovitusel lepinguläbirääkimised, sest see võimaldas neil uutelt tööandjatelt suuremat palka küsida.“