PINGERIDA | 24:0, mängija kümme väravat ühes matšis, 22-aastane peatreener – 16 meistriliiga rekordit, mida (lähitulevikus) ei ületata

16. Hooajal löödud väravad: 46

Mis toimus? Narva Transi ründaja Aleksandrs Čekulajevs lõi 2011. aastal 46 väravat.

Miks on rekordi ületamine keeruline? Lätlasel oli toona õnn mängida liigas, kus asjatas Lasnamäe Ajax (jep, neist tuleb veel pikalt juttu! - E. K), kelle vastu said paljud vastased lustida. Transi ründaja lõi oma 46st tabamusest 18 just Ajaxi võrku. Peale 2011. aastat on 30 tabamuse piir ületanud vaid Jevgeni Kabajev, Liliu ja Erik Sorga, sealjuures Čekulajevsi vägiteod jäid neil enam kui kümne tabamuse kaugusele.

Kas ja millal lüüakse rekord üle? Tänasel päeval ohustajat ei paista, aga ühel hetkel võib ju keegi leida vägeva leegionäri või kasvatada endale ründaja, kes skoorib enam kui värava mängu kohta. Iseküsimus, kas ja kuidas õnnestuks sellist meest terve hooaja Eestis hoida.