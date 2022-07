Kontaveiti kauaaegne paarismängupartner teatas, et on lesbi: kapis elamine on võimatu

Kasatkina rääkis Vene blogijale Vitali Kravtšenkole, et on suhtes iluuisutaja Natalja Zabijakoga, kes loobus 2014. aastal Eesti kodakondsusest. Koos on nad Instagrami ka mitmeid pilte postitanud.

Kasatkina ja Zabijako:

„Kapis elamine on võimatu, vähemalt pikas perspektiivis. See on raske ja mõttetu. Mõtled sellest koguaed, kuniks otsustad välja tulla. Ainus, mis loeb, on endaga rahus elamine ja kõik teised võivad p***se käia,“ vahendab Daily Mail Kasatkina sõnu.

Venemaa naiste esireket rääkis ka sellest, kuidas tema sünnimaal on lesbina elamine täielik piin: „See on naeruväärne, kui raske on Venemaal gei olla. Maailmas pole heteroks olemisest midagi lihtsamat. Tõsiselt, ma usun, et kui inimesed saaksid valida, siis ei oleks maailmas ühtegi geid. Milleks teha enda elu keeruliseks, eriti Venemaal.“