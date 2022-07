DELFI MM-il | Maineka USA väljaande eksperdid Eesti kümnevõistlejate võimalustesse ei usu

Nädalavahetusel on Eesti mitmevõistlejate triol võimalik näidata, et ameeriklaste valik on väär. Meie eksperdid – näiteks Erki Nool ja Andrei Nazarov – usuvad, et nii Janek Õiglasel, Maicel Uibol kui ka Johannes Ermil on šansse jõuda esikaheksasse.