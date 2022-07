Ralliportaal jagas hindeid: Tänak võib sõita briljantselt, aga praeguse autoga ta vääritud tulemusi ei saa

„Reede hommikul nägime teda parimal tasemel. Pole küsimustki, et ta läks Rally Estoniale vastu teadmises, et on tagaajaja rollis. Tänakul oli aga selge eesmärk anda avakatsetel endast kõik ning näha, kuhu see ta viib,“ jätkas ralliajakirjanik. „Ta sõitis kartmatult ja briljantselt, kuid jäi ikka Toyotadele alla.“